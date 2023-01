EU emite sanción a expresidente y vicepresidente de Paraguay

Este jueves, Estados Unidos ha emitido sanciones contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes Jara y contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez Moreno, señaló el Departamento del Tesoro estadounidense.

Los sujetos son señalaos por cuatro compañías que presuntamente son propiedad o controladas por Cartes, un rico empresario tabacalero que gobernó Paraguay entre 2013 y 2018 por el conservador Partido Colorado. Las empresas son Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chajha S.A.E.

Ambos políticos están acusados de participar "en la corrupción sistémica que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay", señala el jefe de la diplomacia Antony Blinken en un comunicado.

We sanctioned former President Cartes and current Vice President Velazquez for their involvement in corruption that undermines democratic institutions in Paraguay. Governments must be responsive to their people, and not manipulated for the benefit of a corrupt political elite.