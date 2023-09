EU: encuentran restos del avión caza F-35 desaparecido

Esta semana, el Ejército de Estados Unidos informó que fueron localizados los restos de un avión caza F-35 que se encontraba desaparecido, después de que un piloto estadounidense se viera obligado a eyectarse de la aeronave.

La incapacidad para localizar el avión valorado en 80 millones de dólares, generó sorpresa y burlas.

Los escombros del caza F-35 fueron hallados en el condado de Williamsburg, en Carolina del Sur -mismo estado donde había desaparecido-, específicamente a dos horas de la Base Conjunta de Charleston (JBC), confirmaron las autoridades estadounidenses a través de un comunicado en X.

Personnel from Joint Base Charleston and @MCASBeaufortSC, in close coordination with local authorities, have located a debris field in Williamsburg County. The debris was discovered two hours northeast of JB Charleston.