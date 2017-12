Liberan a tortuga atrapada entre paquetes de cocaína

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los recorridos de vigilancia de la Guardia Costera de Estados Unidos localizaron varios paquetes flotando en medio del mar, al investigar la situación se percataron que en medio de éstos se hallaba una tortuga atorada entre las cuerdas que unían los paquetes, al parecer de droga, por lo cual comenzaron su restate.

En los últimos dos meses, la Guardia Costera de Estados Unidos decomisó más de 6.7 toneladas de cocaína en ocho operaciones realizadas en el Océano Pacífico, donde además liberó a una tortuga marina que estaba atrapada en uno de los cargamentos, informaron fuentes oficiales, publicó Milenio.

En un comunicado, las autoridades marítimas confirmaron el arribo el domingo del buque "Thetis" a su base en Cayo Hueso, en los cayos del estado de Florida (sur), "después de 68 días de patrullaje", donde se encontró a la tortuga enrollada entre los paquetes de la droga.

"Durante su operación por el Pacífico Oriental, 'Thetis' decomisó 6.755 kilogramos de cocaína y seis kilogramos de marihuana en ocho interceptaciones que dejaron 24 presuntos contrabandistas detenidos", señaló el texto.

#BreakingNews@USCG Cutter Thetis returned to homeport in Key West today after a 68-day Eastern Pacific counter drug patrol. On patrol the cutter Thetis seized nearly 7 tons of cocaine and rescued ocean wildlife. Read more at https://t.co/43zV3uDqm1pic.twitter.com/EsYgU8Dr8S