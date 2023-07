EU: Ford retirá miles de camionetas F-150 por fallo en los frenos

La conocida marca automovilística dio a conocer esta semana que ha recibido un gran número de quejas por parte de sus usuarios en Estados Unidos, específicamente de aquellos que compraron una camioneta F-150, modelos de 2021 a 2023

Al parecer, estas versiones están presentando fallas en los frenos, de repente el vehículo se frena de repente mientras las personas conducen con normalidad.

A causa del grave problema, Ford tuvo que retirar de las calles un total aproximado de 870 mil camionetas de la clase F-150; estas recibirán una rigurosa inspección.

Ford is recalling more than 870,000 F-150 pickup trucks in the U.S. because the electric parking brakes can turn on unexpectedly. https://t.co/Psuk7gL8zV