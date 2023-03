EU: Grúas chinas utilizadas como ‘caballo de troya’ para realizar espionaje

¿Grúas al estilo caballo de troya?, advierten fuentes del Pentágono de los Estados Unidos, al señalar como herramientas de espionaje grúas cuentan con sensores sofisticados que pueden "registrar la procedencia y destino de contenedores de mercancías así como su traslado" en sus puertos.

Las autoridades de Estados Unidos han advertido del posible uso de grandes grúas por parte del Gobierno de China como "herramientas de espionaje" en puertos de todo el país, algunas de las cuales son utilizadas por el propio Ejército del país norteamericano.

En este sentido, han matizado que las grúas podrían estar siendo utilizadas por parte de la empresa que las fabrica, la china ZPMC. Así, Pekín podría estar recabando información sobre este tipo de transacciones, que incluye materiales enviados a las fuerzas estadounidenses en el extranjero.

Bill Evanin, un exalto cargo de la Contrainteligencia estadounidense, ha puntualizado que esto podría facilitar, además, el acceso remoto para aquellos que busquen "provocar cortes en el traslado de bienes y mercancías".

La Embajada de China en Estados Unidos ha calificado las declaraciones como "paranoicas" y ha incidido en que se trata de un "intento de socavar la cooperación económica y comercial con China". "Jugar la carta de China y hablar de la amenaza china es irresponsable y daña los intereses de Estados Unidos", ha indicado la legación diplomática en un comunicado.

