Festeja sus 112 años fumando y tomando Wisky

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana, Richard Overton se convirtió en el hombre más longevo de Estados Unidos al cumplir los 112 años de vida. Ex veterano de la Segunda Guerra Mundial, nació en 1906 y según su propio relato es nieto de un esclavo, y vive en Austin, Texas desde 1940.

De acuerdo con Televisa, por décadas trabajó en una tienda de muebles y como mensajero hasta que se jubiló a los 85 años tal como lo relató al diario estadounidense The Washington Post.

Debido a la fama de su longevidad, desde hace algunos años Overton recibe a numerosos visitantes en su casa quienes se retiran sorprendidos del lugar por su particular estilo de vida. A sus 112 años, Overton fuma doce cigarros al día, le gusta el whisky y los refrescos y además, es madrugador pues inicia su día en la madrugada con 4 tazas de café a la espera de un día más en su larga vida.

Hasta los 109 este hombre seguía conduciendo una camioneta y recordaba con precisión las historias de su abuelo, un esclavo nacido en Tennessee que decidió instalarse en Texas después de que fue liberado.

Overton nació el 11 de mayo de 1906 en Texas. En el Pacífico formó parte del batallón 187 de Ingenieros Aeronáuticos entre 1942 y 1945 momento en que se disputaba la Segunda Guerra Mundial. Hace algunos años, en 2013 estuvo en la Casa Blanca y se reunió con el presidente Barack Obama.

