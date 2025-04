EU impone arancel del 125% a China; otorga pausa al resto del mundo

El presidente Donald Trump anunció este miércoles una pausa de 90 días en los aranceles para la mayoría de los países, estableciendo un gravamen base del 10%. Sin embargo, China quedó excluida de esta medida y enfrentará un arancel significativamente más alto: 125%.

Donald Trump announces 90-day pause on tariffs except for China, which he’s raising to 125%. pic.twitter.com/4IgEgZB8ic