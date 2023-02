EU indica que China es responsable de programa militar con globos espías

Ante los recientes derribos de Objetos Voladores No Identificados sobre Estados Unidos (EU), Alaska y Canadá, John Kirby, responsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; en una rueda de prensa señaló a China como responsable de estos objetos aéreos, luego de que supieran de la existencia de un presunto programa militar de globos espías a su mando.

Kirby señaló en el comunicado que puede "dar muchos detalles en público" sobre estos últimos incidentes, pero ha asegurado que una mejora reciente en los sistemas de radar estadounidenses sería el motivo del incremento de detecciones de estos globos, resaltado que durante la Presidencia de Donald Trump no se logró detectar este tipo de objetos, mientras que ahora, con el mandato de Joe Biden, sí se ha logrado detectar y tumbar estos objetos.

John Kirby ha indicado que para diferenciar las tecnologías del globo espía chino derribado en el Atlántico hace una semana de los tres objetos destruidos en el último fin de semana, indicó que el primero tenía capacidad de maniobra y estaba siendo controlado de forma remota, volando a una altitud mucho mayor de más de 18.000 metros.

Asimismo, el globo espía tenía capacidad para transportar tres autobuses escolares y estaría siendo utilizado para vigilar bases militares.

De los tres objetos derribados en esta semana, simplemente se movían a la merced del viento a una altura mucho menor, aunque representó peligrosa para la aviación comercial, pues no se ha concretado con certeza qué eran estos objetos.

Estados Unidos se encuentra actuando con precaución para proteger la seguridad, su seguridad, sus intereses, y la seguridad de la navegación aérea.

Pentagon spokesperson John Kirby: "These objects could have and likely did at some point in their path, transit over potential military sites ... or sensitive sites" pic.twitter.com/dNxXSGmvGQ