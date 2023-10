EU: Jueza ordena no cortar alambre de púas en cruce fronterizo con México

Una jueza federal ordenó a agentes de la patrulla fronteriza que no interfieran con el alambre de púas que instaló Texas en un cruce de gran actividad migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

La orden temporal de restricción que firmó la magistrada federal de distrito Alia Moses, solo permitirá que los agentes federales corten con el objetivo de "brindar ayuda médica de emergencia" a migrantes.

Algunos de los cuales sufrieron cortes o quedaron enredados en esta barrera luego de cruzar el río Bravo, en su intento por ingresar a territorio texano.

Pero fuera de esas situaciones, Moses estableció que las barreras deben permanecer intactas por el momento, mientras el caso se dirige a las cortes.

Texas demandó al gobierno federal la semana anterior por la "destrucción del alambre de púas"en Eagle Pass, por donde miles de migrantes cruzaron a finales de septiembre y sobrepasaron los recursos federales de procesamiento y la ayuda humanitaria.

"Otra victoria para Texas y nuestra histórica misión fronteriza", publicó el gobernador Greg Abbott en X, red social conocida anteriormente como Twitter.

Portavoces de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalaron que no realizaran comentarios sobre litigios pendientes, pero que se apegarán a la orden.

La orden de Moses únicamente menciona el alambre de púas que se instaló en Eagle Pass.

Aunque Miembros de la Guardia Nacional de Texas también lo han instalado en otros tramos de la frontera en los que hay una elevada cantidad de cruces, incluidos Brownsville y El Paso.

El alambre de púas forma parte de la misión de seguridad fronteriza de Abbott, conocida como Operación Estrella Solitaria.

La cual busca disuadir a las personas de ingresar por la frontera sur y canalizar a quienes crucen hacia los puertos de entrada.

Migrantes de todas las edades, incluidos niños, han sufrido cortes y lesiones luego de entrar en contacto con este mecanismo.

En los últimos dos años, Texas instaló barreras flotantes en aguas internacionales, arrasado con islas sin autorización federal y enviado a miles de migrantes en autobús hacia ciudades con gobiernos demócratas en distintos puntos de EUA.

Por último es importante resaltar que la orden entrará en vigor hasta el 13 de noviembre.

