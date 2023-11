EU lanza ataque aéreo contra instalación del IRGC en Siria

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó sobre un ataque aéreo dirigido a una instalación en Siria utilizada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta acción se llevó a cabo en respuesta a los recientes ataques de milicias pro iraníes contra bases estadounidenses en Siria e Irak en las últimas semanas.

Además, el CENTCOM aseguró que tomará las ‘medidas necesarias’ para defender ‘al pueblo estadounidense contra los responsables de ataques’, y que responderán ‘en el momento y el lugar’ que elijan.

Following a series of attacks against U.S. persons in Iraq and Syria, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces conducted an air strike against a facility in Syria used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. We will take all necessary measures to… pic.twitter.com/KoLGWbnaxo