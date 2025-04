EU lanza ataque mortal contra puerto controlado por hutíes en Yemen

Un ataque aéreo estadounidense sobre el puerto petrolero de Ras Isa, en Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, dejó al menos 74 muertos y 171 heridos, según informó el grupo insurgente.

Se trata del ataque más letal conocido hasta el momento en el marco de la nueva ofensiva militar impulsada por el presidente Donald Trump contra los hutíes.

Desde que comenzó esta campaña el 15 de marzo, obtener datos precisos sobre su alcance ha sido complicado. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no ha proporcionado información detallada sobre los objetivos, la cantidad de víctimas o el desarrollo general de la ofensiva.

A su vez, los hutíes mantienen un control estricto sobre las zonas afectadas y rara vez difunden información sobre las operaciones estadounidenses, muchas de las cuales estarían dirigidas contra instalaciones militares o de seguridad.

Bolas de fuego iluminan el cielo de Yemen

El bombardeo al puerto de Ras Isa, situado en la costa del mar Rojo, marcó un nuevo nivel de intensidad. Imágenes difundidas por los hutíes mostraron bolas de fuego iluminando la noche y escenas gráficas de víctimas fatales, incluyendo trabajadores civiles y paramédicos.

La terminal atacada incluye tanques de almacenamiento y equipos de refinación de hidrocarburos, y forma parte de una infraestructura clave para el transporte de crudo en la región.

En un comunicado, el CENTCOM justificó la acción como una medida para cortar una fuente de ingresos ‘ilegales’ para los hutíes, a quienes calificó como una organización terrorista respaldada por Irán. Según Washington, estos fondos han sido utilizados por los rebeldes para sostener una campaña de violencia en la región durante más de una década.

“Este ataque no tenía la intención de perjudicar al pueblo de Yemen que, justificadamente, desea liberarse del yugo de los hutíes y vivir en paz”, añadió el comunicado.

No obstante, las autoridades estadounidenses no reconocieron ninguna víctima y evitaron responder sobre los reportes de muertes civiles, pese a los pedidos de medios internacionales como Associated Press.

Tras el ataque, los hutíes lanzaron un misil hacia Israel, encendiendo las sirenas antiaéreas en Tel Aviv y otras zonas. Al final, se dio a conocer que el misil fue interceptado exitosamente por el sistema de defensa aérea de Israel.

Ras Isa ha sido objeto de bombardeos frecuentes en días recientes. Satélites de la NASA que monitorean incendios registraron un fuego intenso en el lugar tras el ataque. La infraestructura dañada es también parte de un oleoducto que conecta con Marib, una región aún controlada por aliados del gobierno yemení en el exilio.

Aunque las exportaciones de petróleo han sido interrumpidas por la guerra, los hutíes habían utilizado el puerto para importar crudo.

Los rebeldes calificaron el ataque como una ‘agresión injustificada’ y una ‘violación flagrante’ de la soberanía yemení. En un comunicado difundido por su agencia oficial, denunciaron que la ofensiva alcanzó una instalación civil esencial ‘que ha servido al pueblo yemení durante décadas’.

Con información de AP