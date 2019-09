EU le prohíbe el ingreso al país al expresidente Raúl Castro

Agencia

CUBA.- Estados Unidos anunció sanciones contra el expresidente cubano y líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, por "su implicación en graves violaciones de derechos humanos", en un intento de aumentar la presión contra La Habana por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La medida impide la entrada en Estados Unidos de Castro y todos sus hijos: Alejandro, Deborah, Nilsa y Mariela, esta última diputada del Parlamento cubano y líder del movimiento oficialista pro LGTBI, quien en 2013 ya viajó al país norteamericano para participar en una conferencia en Filadelfia.

"Como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que actualmente mantiene cautivos a más de 100 presos políticos", indicó Pompeo.

"Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es responsable de las acciones de Cuba para sostener al antiguo régimen de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro en Venezuela mediante la violencia, la intimidación y la represión", agregó.

Today we designate Raul Castro and his immediate family for his involvement in gross violations of human rights. The Cuban regime's disregard for human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime are responsible for the ongoing crises in #Cuba and #Venezuela.