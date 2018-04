Jefe de CIA se reune en secreto con Kim Jong Un

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió durante la Semana Santa con el líder norcoreano Kim Jong Un para hablar del programa nuclear del país asiático, reveló el diario The Washington Post.

Fuentes familiarizadas con la misión secreta de Pompeo señalaron que la conversación tuvo lugar pocos días después que el funcionario fuera nominado por el presidente estadunidense Donald Trump como secretario de Estado, publicó Milenio.

"El encuentro extraordinario entre uno de los emisarios más confiables y el líder autoritario de un estado rebelde fue parte de un esfuerzo para sentar las bases para una plática directa entre Trump y Kim sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte", indicó el Post.

La revelación ocurrió poco después de que Trump diera a conocer este martes que su gobierno y Corea del Norte han mantenido conversaciones directas "de extremadamente alto nivel" para tratar de acordar una cumbre entre él y el líder norcoreano, que según apuntó podría tener lugar en junio.

En declaraciones desde su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, acompañado por el primer ministro de Japón Shinzo Abe, Trump señaló que las conversaciones con Corea del Norte abordan temas "militares y de comercio".

"Hemos estado discutiendo estas cosas (con Corea del Norte) durante semanas e incluso meses antes de esta reunión, que de verdad convocaremos a una cumbre y hemos hecho un gran progreso", señaló.

