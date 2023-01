EU: Mike Pompeo revela que Ebrard pidió ocultar polémico acuerdo migratorio

Fue a través de su libro de memorias "Nunca Ceder un Centímetro" (‘Never Give an Inch’), que el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reveló que el Canciller Marcelo Ebrard pidió personalmente ocultar un acuerdo para permitir a Estados Unidos iniciar en diciembre de 2018 el polémico programa de devolución de migrantes conocido como "Quédate en México".

Lo anterior fue pedido al Gobierno del ex Presidente Donald Trump siendo lo contrario a lo afirmado por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde indicaron que el programa "Quédate en México" había sido una decisión unilateral de EU, por lo que Pompeo asegura en su nueva publicación que Ebrard accedió en privado pero que le solicitó mantenerlo en secreto.

Según el libro, Ebrard ocultó el acuerdo incluso de la propia Embajadora mexicana en EU Martha Bárcena.

"El Gobierno mexicano logró así guardar las apariencias: Era libre de quejarse de nuestra política (migratoria) y de fingir que no lo había suscrito", explica Pompeo sobre el polémico programa que permitió a Trump devolver a más de 71 mil solicitantes de asilo a territorio mexicano.

Bajo el título "Nunca Ceder un Centímetro", el libro de Pompeo describe a detalle la negociación sostenida con el equipo de López Obrador durante 2018 y que incluyó un encuentro secreto en la ciudad de Houston, Texas el 15 de noviembre de ese año, dos semanas antes de que Ebrard asumiera el cargo de Canciller.

