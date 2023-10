EU: Miles de trabajadores del sector médico van a huelga

Alrededor de 75 mil trabajadores en el sector médico dejaron este miércoles sus puestos de trabajo en varios estados de EUA.

Se trata de empleados de Kaiser Permanente una de las aseguradoras y operadoras de sistemas de atención médica más grandes de la nación norteamericana.

La empresa brinda servicio a casi 13 millones de personas.

La compañía sin fines de lucro con sede en Oakland, California, declaró que sus 39 hospitales, incluidas salas de emergencia, permanecerán abiertas durante la huelga.

Aunque reconocieron podría haber demoras en citas y procedimientos que no sean de emergencia.

La Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente, que representa a unos 85 mil trabajadores del sector salud a nivel nacional, aprobó un paro laboral de tres días en California, Colorado, Oregon y Washington y de un día en Virginia y Washington, D.C.

Exigen mejores salarios y reclaman la falta de personal.

"No escuchan a los trabajadores de salud de primera línea", señaló la enfermera Mikki Fletchall, del consultorio médico de Kaiser en Camarillo, California.

Añadiendo "Estamos en huelga por nuestros pacientes".

Entre los huelguistas hay personal de enfermería, asistentes de pacientes a domicilio, y técnicos en ultrasonido, radiología, farmacia y emergencias.

Brittany Everidge, secretaria de sala en el departamento de salud materna e infantil del centro médico, mencionó que debido a la escasez de personal, las embarazadas que están en labor de parto podrían tener que esperar horas para ser revisadas.

En otras ocasiones, la presencia de pocas secretarias puede causar demoras en la creación y actualización de las tablas para los recién nacidos.

"No queremos estar nunca en una situación en la que las enfermeras tengan que hacer nuestro trabajo", insistió

Los médicos no participan en la huelga.

Además Kaiser afirmó que traerá a miles de trabajadores temporales.

En este 2023 en EUA se han registrado huelgas en diversas industrias, incluido el transporte, el entretenimiento y el sector hospitalario.

En lo que concierne al ámbito salud se ha visto afectado por diversas huelgas este año, en momentos en que los trabajadores aún enfrentan agotamiento originado por exceso de trabajo, problemas que se incrementaron de forma considerable durante la pandemia de COVID-19.

