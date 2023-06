EU niega creación de un nuevo acuerdo nuclear con Irán

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha negado que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un nuevo acuerdo nuclear, tras lo que ha calificado los rumores en este sentido de "engañosos".

#WATCH | Vedant Patel, US Principal Deputy Spokesperson says, "...This (PM Modi's) visit celebrates the US- India partnership as one of the most important bilateral relationships that we have in the 21st century. This is about our partnership & deepening our relationship with… pic.twitter.com/YaDJu8sIUm