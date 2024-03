EU Nikki Haley se baja de la contienda; Trump, el único aspirante republicano

Nikki Haley suspenderá su campaña presidencial el miércoles tras sufrir una rotunda derrota en varios puntos del país en el Supermartes, según personas conocedoras de su decisión, lo que dejará a Donald Trump como el último aspirante importante a la candidatura republicana para la presidencia en 2024.

Tres personas con conocimiento directo, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar de forma pública, confirmaron la decisión de Haley antes de un anuncio oficial previsto para el miércoles por la mañana.

Haley no tiene previsto apoyar a Trump en su mensaje, según las personas informadas de sus planes. En lugar de eso, instará al expresidente a buscar el apoyo de la coalición de republicanos moderados y votantes independientes que la apoyaron.

BREAKING: Nikki Haley to end her presidential campaign. https://t.co/847faJkl2u pic.twitter.com/ToGsABQy5v