EU: nueva ley en Florida permitirá portar armas ocultas sin licencia

Los habitantes de Florida podrán portar armas ocultas sin licencia bajo una ley que el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el lunes, anotándose otro triunfo legislativo al tiempo que prepara una campaña presidencial.

La nueva ley permitirá a todo el que pueda tener legalmente un arma de fuego en Florida portarla sin licencia. Ya no será necesario entrenamiento alguno ni revisión de antecedentes para portar armas en público. La ley entra en vigor el 1 de julio.

Los argumentos en torno a la ley se ajustaron a las líneas partidistas. Los republicanos sostienen que las personas sin antecedentes penales deben tener el derecho de portar armas y protegerse. Afirman que la gente de todas maneras querrá obtener una licencia ya que ello les permitirá llevar el arma oculta en otros estados y comprar armas sin un período de espera.

