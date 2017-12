Encontró a su esposa engañándolo con ¡un estudiante!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Policía detuvo a una profesora de Logos Christian Academy de Cottage Grove, Oregon, que fue encontrada in fraganti por su propio esposo en su habitación, mientras mantenía relaciones sexuales y fumaba marihuana con uno de sus estudiantes, menor de edad.

De acuerdo a Sin Embargo, Andrea Nicole Baber, de 29 años, fue detenida por la Policía de Cottage Grove el pasado viernes, días después de que su marido la denunciara por haberla encontrado teniendo sexo con uno de sus alumnos, que actualmente tiene 17 años.

Poco tiempo después de que fuera sorprendida por su marido, el padre del adolescente fue alertado mediante un correo electrónico anónimo acerca del vínculo sexual que unía a su hijo con Baber, la devota cristiana que era profesora suya en el colegio. El mensaje fue recibido por el hombre de la víctima el pasado 12 de diciembre e incluía fotografías de la mujer con su hijo en la cama. De inmediato realizó la denuncia.

Baber y el menor comenzaron su relación en 2016, cuando este tenía apenas 15 años, y según relataron las autoridades, la mujer proveía a su amante de alcohol y de marihuana, además de someterlo sexualmente. El viernes fue detenida y trasladada al Penal del Condado de Douglas bajo los cargos de sodomía, violación y contribuir con la delincuencia de un menor, según publicó Fox News.

El perfil de Baber en el Logos Christian Academy era singular. Allí se decía que la mujer había sido “llamada a trabajar con jóvenes”, como si fuera un mandato divino. “Andrea siempre se sintió llamada a trabajar con los jóvenes y está muy emocionada de que Dios le haya abierto la puerta para que forme parte del equipo de Logos. Ella vive con su esposo, con su perro y su gato, al sur de Eugene”.

