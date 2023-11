EU: población mundial supera los 8 mil millones de habitantes

La Oficina del Censo de Estados Unidos dio a conocer en un informe que la población mundial ha superado la marca de los 8 mil millones de personas y aunque el aumento en la esperanza de vida ha compensado el descenso en las tasas de nacimiento, se prevé que el crecimiento de la población desacelere a largo plazo.

El organismo estadounidense calcula que la población mundial alcanzó esta cifra el 26 de septiembre, aunque se debe tener precaución al considerar esta fecha.

Sin embargo, las Naciones Unidas estimaron que se superó este número 10 meses antes y declararon el 22 de noviembre de 2022 como el ‘Día de los 8 mil millones’, como informó la Oficina del Censo en un comunicado.

Esta diferencia de fechas se debe a que los países llevan a cabo el registro de su población de forma distinta, aunque en algunos casos no se realiza.

En el caso de India o Nigeria, sus datos poblacionales podrían datar de al menos una década atrás.

