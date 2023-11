EU: policía mata a presunto tirador de un centro psiquiátrico

Las autoridades de Estados Unidos, reportaron la noche de ayer la muerte del presunto tirador que asesinó a un guardia de seguridad tras iniciar un tiroteo en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Concord, en el estado de New Hampshire.

De acuerdo con el director de la Policía Estatal de New Hampshire, el coronel Mark Hall, las autoridades de la zona recibieron una llamada a las 3:38 de la tarde, reportando un tiroteo activo en el centro psiquiátrico estatal.

El reporte de la policía señala que el tirador, más tarde identificado como John Madore de 33 años, ingresó al vestíbulo del hospital y al estar a una distancia corta del guardia de seguridad, Bradley Haas, lo impactó con un arma de fuego.

An update on the situation at New Hampshire Hospital: pic.twitter.com/hoK29HlnGo — X Posterity (@NewXPosterity) November 18, 2023

Se desplegó un intenso operativo para dar con la ubicación del sospechoso, quien se presume había escapado del lugar en un coche.

AP menciona que horas después, John Madore perdió la vida al ser impactado por disparos, a manos de un policía estatal de New Hampshire.

Debido al pánico generado por el incidente, varios usuarios en la plataforma X (antes Twitter) reportaron ‘múltiples víctimas’.

No obstante, el fiscal general del estado, John Formella, dio a conocer este sábado que la única víctima fue el guardia y que tanto los pacientes como personal médico del hospital psiquiátrico de New Hampshire, no resultaron afectados por el ataque armado.

"Esta tarde hubo un incidente en el Hospital de New Hampshire, que ha sido contenido. Si bien la escena permanece activa mientras se despeja el campus, el sospechoso ha fallecido" , informó el gobernador del estado, Chris Sununu, en un comunicado recogido por la CNN.

Mientras que Mark Hall, declaró que proporcionarán "tantos detalles como sea posible a medida que se desarrolle su investigación".

Con información de Reforma y AP