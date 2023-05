EU: Prohíben participación de niñas trans en equipos femeninos deportivos

La Legislatura de Missouri aprobó el miércoles una ley que prohibiría a niñas o mujeres transgénero ser parte de equipos deportivos femeninos desde preescolar hasta la universidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

Horas antes, la Legislatura, dominada por republicanos, también prohibió los cuidados de afirmación de género para menores de edad transgénero.

El gobernador Mike Parson había amenazado con mantener a los legisladores trabajando más allá del fin normal de la sesión legislativa si no aprobaban la prohibición, que entraría en vigencia el 28 de agosto y concluiría en agosto de 2027.

The presence of biological males in women’s sports limits fair competition for hard-working female athletes. Women & girls fought hard for the equal rights they enjoy today, and they should not be deprived of athletic opportunity due to biological advantages of the opposite sex.