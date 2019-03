EU promete restricciones financieras a Cuba por apoyar a Venezuela

Agencias

Estados Unidos.- El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, señaló que el gobierno estadounidense tomará medidas contra Cuba por apoyar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Es por eso que Estados Unidos continuará ajustando las restricciones financieras a los servicios militares e intelectuales de Cuba. Las democracias de la región deben condenar al régimen de Cuba", escribió Bolton en Twitter.

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime.