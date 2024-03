EU: propuesta de ley busca prohibir TikTok por ‘espionaje’ de China

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un proyecto de ley para prohibir TikTok en el país, por temor a que el gobierno chino utilice la red social -usada por unos 170 millones de estadounidenses- con fines de espionaje.

Este proyecto de ley, aprobado de forma unánime por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, contempla también la prohibición de otras aplicaciones ‘controladas por compañías extranjeras rivales’, y obligaría a la empresa ByteDance, su compañía matriz, a vender TikTok en 165 días.

La medida será sometida a votación la próxima semana en la Cámara de Representantes y, de ser aprobada, pasaría al Senado, donde los demócratas tienen mayoría.

Esta misma semana ha sido aprobado de forma unánime otro proyecto de ley que prevé limitar la capacidad de las empresas estadounidenses de vender información personal de los ciudadanos a ‘adversarios extranjeros’.

TikTok, por su parte, ha cargado contra la votación por suponer una medida contra ‘el derecho constitucional a la libertad de expresión’ y que además ‘dañará a millones de personas’, entre los que se incluyen artistas y creadores de contenido, según un comunicado publicado TikTok Policy en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Our statement on the latest TikTok legislation: This bill is an outright ban of TikTok, no matter how much the authors try to disguise it. This legislation will trample the First Amendment rights of 170 million Americans and deprive 5 million small businesses of a platform they…