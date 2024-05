EU: proyecto de ley aprobado criminaliza uso de pastillas abortivas

Los legisladores de Luisiana, Estados Unidos, aprobaron esta semana un proyecto de ley que criminaliza el uso de pastillas abortivas, posicionando a aquel estado como el primero en clasificar estos medicamentos como sustancias controladas.

La votación salió adelante con 64 votos a favor y 29 en contra, ya que la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano.

Ahora, vuelve al Senado estatal y luego lo tendrá que firmar el gobernador, el republicano Jeff Landry, que se espera que la promulgue, según dio a conocer el periódico estadounidense 'The Hill'.

La norma, a la que se han opuesto grupos antiabortistas y profesionales defensores de los derechos reproductivos, agregaría los medicamentos mifepristona y misoprostol a la lista de sustancias peligrosas controladas por el estado.

Este listado regula los medicamentos que pueden ser altamente adictivos como opioides o antidepresivos. Para recetar sustancias controladas, los médicos necesitan una licencia especial y las autoridades realizan un seguimiento del paciente, el médico y la farmacia involucrados en cada receta.

El aborto es ilegal en Luisiana, por que lo que no está permitido recetar alimentos para interrumpir un embarazo, excepto en circunstancias muy limitadas.

La medida castigaría la posesión de estas pastillas sin receta válida u orden de un profesional con hasta cinco años de prisión.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que la aprobación de este proyecto de ley es ‘absolutamente inconcebible’ y que el culpable de ello es el magnate y expresidente estadounidense, Donald Trump.

Absolutely unconscionable. The Louisiana House just passed a bill that would criminalize the possession of medication abortion, with penalties of up to several years of jail time.



Let’s be clear: Donald Trump did this.