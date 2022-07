El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la población que renueve su cautela sobre el Covid-19, enfatizando la importancia de que aquellas personas elegibles se apliquen una vacuna de refuerzo, y el uso de mascarillas en interiores, en momentos en que dos variantes altamente contagiosas se propagan rápidamente por todo el país.

Las nuevas variantes, conocidas como BA.4 y BA.5, se derivan de la mutación ómicron que es responsable de casi toda la propagación del virus en Estados Unidos, y son incluso más contagiosas que sus predecesoras. Los médicos de la Casa Blanca subrayaron la importancia de recibir vacunas de refuerzo, incluso si una persona contrajo el virus recientemente.

CDC Director Rochelle Walensky: "My message right now is very simple: It is essential that these Americans ... get their second booster shot right away." pic.twitter.com/6BIOv9IQZo