EU regresa formalmente a UNESCO luego de cinco años de ausencia

Estados Unidos regresó oficialmente este martes a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) después cinco años de mantenerse ausentes.

El retorno a la organización con sede en París se debió principalmente a que China había llenado el vacío de liderazgo creado por la salida de EU durante la administración de Donald Trump.

La junta que gobierna la UNESCO la semana anterior votó para aprobar la propuesta de reingreso que presentó el gobierno de Joe Biden.

Para finales de julio se anticipa que se realizará una ceremonia de bienvenida con el izamiento de la bandera estadounidense y la presencia de invitados distinguidos.

Audrey Azoulay directora general de la organización declaró "Es una noticia excelente para UNESCO. El impulso que hemos cobrado en los últimos años seguirá creciendo. Nuestras iniciativas serán más fuertes en el mundo".

Señaló “Nuestra organización avanza nuevamente hacia la universalidad", añadiendo que “El regreso de Estados Unidos es una "excelente noticia para el multilateralismo en su conjunto. Si queremos enfrentar los retos de nuestro siglo, la respuesta solo puede ser colectiva".

La administración de Biden anunció en Junio que iba solicitar el reingreso a la organización, que cumple un papel de primera importancia al establecer las pautas para la inteligencia artificial y la educación tecnológica. EU se convierte ahora la nación 194 que se convierte en miembro.

El gobierno de Trump se retiró en 2017 debido a lo que denomino en su momento como “la tendencia antiisraelí de la UNESCO”, la decisión entró en vigor un año después.

Tanto EUA como Israel dejaron de aportar a la UNESCO, cuando la organización admitió a Palestina como estado miembro en 2011.

El gobierno de Joe Biden ha pedido 150 millones de dólares del presupuesto para pagar su aporte y cuotas atrasadas a la UNESCO.

El plan del mandatario de la nación de las barras y las estrellas prevé pedidos similares en los siguientes años hasta saldar la deuda de 619 millones de dólares.

🔴History in the making!



The United States of America 🇺🇸 has become the 194th Member State of UNESCO.



This will help us provide even better support for everyone worldwide in the fields of #education, #culture, #science & #PressFreedom.



📰 https://t.co/1spUmBzySK pic.twitter.com/S7XCrU1NEd