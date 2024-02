EU: Reportan tiroteo en estacionamiento de escuela en Georgia

El reporte de un tirador activo movilizó a la policía rápidamente hacia la preparatoria McEachern, ubicada en el Condado de Cobb, Georgia, Estados Unidos.

Según las autoridades, dos individuos, quienes no son estudiantes de la institución, resultaron heridos por disparos no letales en el estacionamiento de la escuela, las presuntas imágenes de este violento hecho se viralizaron en redes sociales.

La preparatoria McEachern se encuentra actualmente en estado de alerta roja, con medidas de seguridad elevadas. Medios reportaron que la entrada de padres al campus no será permitida hasta que la situación se normalice, según informaron las autoridades locales.

Aunque las autoridades estadounidenses no han proporcionado actualizaciones sobre el número de víctimas ni detalles sobre el tirador, la policía está desplegando una respuesta de emergencia a gran escala. Equipos especializados y múltiples agencias de seguridad están colaborando para abordar la situación en la escuela secundaria McEachern.

La policía insta a profesores y estudiantes a refugiarse en sus lugares hasta nuevo aviso. Se aconseja a todos los residentes y transeúntes que eviten la zona mientras la situación se desarrolla y el tirador permanece prófugo.

