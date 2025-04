EU: revelan otra filtración por chat del secretario de Defensa

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta crecientes críticas tras revelarse que nuevamente compartió detalles sensibles sobre un ataque aéreo contra milicianos hutíes en Yemen a través de un grupo de Signal, esta vez, en uno que incluía a su esposa y su hermano.

La información fue confirmada por fuentes a The Associated Press y reportada inicialmente por The New York Times.

Este segundo chat, nombrado “Defensa ' Reunión de Equipo”, incluía a 13 personas y no estaba autorizado para comunicar información clasificada o estratégica, como exige la normativa de seguridad nacional. Entre los participantes estaban Jennifer Hegseth, exproductora de Fox News y esposa del secretario, y su cuñado Phil Hegseth, quien actualmente funge como asesor en el Pentágono y enlace con el Departamento de Seguridad Nacional.

Ambos han acompañado a Hegseth en viajes y reuniones de alto nivel.

El contenido del grupo coincidía con el de un primer chat organizado por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, también en Signal, que incluía a miembros del gabinete y cuyo contenido fue expuesto públicamente cuando el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue añadido por error.

En ambos grupos se detallaron sistemas de armas y cronologías del ataque, incluyendo las horas de despegue de los aviones involucrados.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, exigió la destitución de Hegseth, alegando que sus acciones ponen vidas en peligro y que el presidente Trump no ha actuado con firmeza. “Pete Hegseth debe ser despedido”, escribió Schumer en X (antes Twitter).

El Pentágono, la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional no han respondido públicamente a las revelaciones. Sin embargo, el Departamento de Defensa abrió una investigación interna a solicitud de la Comisión de Servicios Armados del Senado, encabezada por el republicano Roger Wicker y el demócrata Jack Reed.

Como parte del impacto de esta polémica, tres funcionarios cercanos a Hegseth abandonaron el Pentágono la semana pasada:

Dan Caldwell, quien fungía como enlace de Hegseth con el gabinete en el chat;

Colin Carroll, jefe de despacho del subsecretario Stephen Feinberg; y

Darin Selnick, subjefe de despacho del propio Hegseth, fueron retirados de sus cargos.

En principio, los tres fueron puestos en licencia durante la investigación, pero Caldwell aseguró en un comunicado que no se les había notificado ninguna causa formal ni estatus específico de la indagatoria.

Además, el exportavoz del Pentágono, John Ullyot, también renunció recientemente, aunque se aclaró que su salida no está relacionada directamente con las filtraciones. Aun así, el Pentágono confirmó que se le había solicitado formalmente su renuncia.

(Con información de The Associated Press)