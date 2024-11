EU sanciona a expresidente de Haití por narcotráfico internacional

El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que ha lanzado sanciones en contra de Michel Joseph Martelly, quien fue presidente de Haití de 2011 a 2016, por su participación en el tráfico internacional de drogas y en el desarrollo de grupos criminales.

La administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden, adoptó varias rondas de sanciones contra líderes haitianos en aras de penalizarlos por el actual caos político y social.

Considera, en el caso de Martelly, que se valió de su ‘influencia’ para, entre otras cosas, permitir que redes criminales pudieran introducir drogas en Estados Unidos.

Important action today by @USTreasury against former Haitian President Michel Martelly for drug trafficking, funding the gang violence that has wrought terror on the Haitian people. The U.S. will continue to promote accountability towards a peaceful and prosperous Haiti. https://t.co/UcOT8vcbJj