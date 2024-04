EU: Sismo de magnitud 4.8 sacude la zona metropolitana de Nueva York

Un sismo de magnitud preliminar de 4,8 estremeció el viernes a la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, y se sintió en otras partes de la costa este de Estados Unidos, informó el servicio geológico.

El sismo estuvo centrado cerca de la población de Lebanon, en Nueva Jersey, dijo la agencia. Eso es a 72 kilómetros (45 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York y 80 kilómetros (50 millas) al norte de Filadelfia.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que no se han reportado daños.

