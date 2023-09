EU: sujeto dispara contra preso escapista que robó su casa

El Departamento de Policía de Pensilvania informó que la noche de ayer 11 de septiembre, Danelo Souza Cavalcante entró a robar una casa en un pueblo rural de Pensilvania.

Según TMZ, el preso escapista entró sigilosamente a una vivienda donde aprovechó a robarse un arma.

Sin embargo, el propietario escuchó los ruidos y de inmediato agarró un arma que tenía y no dudó ni por un instante en dispararle al sospechoso.

El dueño de la casa, aseguró haber disparado un total de siete veces contra alguien que encajaba con la descripción de Cavalcante, quien escapó con un rifle de calibre .22 en sus manos.

Las autoridades no pueden asegurar al cien por ciento que el ladrón esté herido, pero mencionaron que cerca de la zona, encontraron lo que posiblemente es el calzado del preso.

Además, la policía optó por cancelar las clases en una escuela, ya que está ubicada cerca de donde vieron por última vez a Cavalcante.

PSP is pursuing Danelo Cavalcante in the area of Ridge Rd/Coventryville Rd/Daisy Point Rd in South Coventry Twp., Chester Co. He is armed. Residents in the area are asked to lock all doors and windows, secure vehicles, and remain indoors. Do not approach. Call 911 if seen.