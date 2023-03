EU: tiroteo en escuela religiosa de Nashville deja 6 muertos

Una adolescente armada con dos fusiles de asalto y una pistola mató a tres niños y tres adultos el lunes en una escuela cristiana privada en Nashville, informaron las autoridades.

La policía de EU logró abatir a la agresora tras un enfrentamiento.

The Covenant School es una primaria presbiteriana con unos 200 estudiantes de preescolar a sexto año. Las víctimas fueron declaradas muertas al llegar al hospital infantil Monroe Carell Jr.

De momento se desconoce si alguien más resultó herido en el ataque. Otros estudiantes caminaron a un lugar seguro, tomados de las manos mientras iban de la escuela rodeada por patrullas a una iglesia cercana para reunirse con sus padres.

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman.