EU: Utah aprueba ley para proteger a niños de ‘aplicaciones adictivas’

Los niños y adolescentes de Utah perderán el acceso a aplicaciones de redes sociales como TikTok si no cuentan con la autorización de sus padres, y enfrentarán otras restricciones tras la aprobación de leyes diseñadas para proteger a los jóvenes de estas aplicaciones adictivas.

Las dos leyes promulgadas por el gobernador del estado, Spencer Cox, también prohíben que los menores de 18 años utilicen las redes sociales entre las 10:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, requieren una verificación de edad para cualquier persona que quiera utilizar las redes sociales en la entidad y abren la puerta a demandas a nombre de menores de edad que aseguren que las redes sociales los perjudicaron.

We’re no longer willing to let social media companies continue to harm the mental health of our youth. Today we signed two key bills in our fight against social media companies into law:



➡️ SB152 requires social media companies to verify that users in https://t.co/GVAcSi9zHx… pic.twitter.com/M1Kbya1xQi