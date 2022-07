EU promociona venta de fusiles AR-15 como sinónimo de “hombría”

Los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos tuvieron más de 1mil millones de dólares en ingresos por la venta de fusiles tipo AR-15 en la última década, en ocasiones promoviéndolas como una manera para que los jóvenes demuestren su masculinidad, incluso en momentos en que el número de tiroteos masivos va en aumento, según una investigación de la Cámara de Representantes dada a conocer el miércoles.

Este tipo de armas se han utilizado en masacres que han horrorizado a la nación, incluyendo una que dejó 10 muertos en un supermercado en Buffalo y otra en la que 19 niños y dos maestras fueron asesinados en Uvalde, Texas.

La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno dijo que algunos anuncios replican los populares videojuegos de tiradores en primera persona o promueven el pedigrí militar de estas armas, mientras que otros aseguran que las armas colocarán al comprador “en la cima de la cadena alimenticia de testosterona”.

Estas tácticas de ventas son “sumamente perturbadoras, explotadoras e imprudentes”, dijo la representante demócrata Carolyn Maloney. “En resumen, la industria de las armas lucra con la sangre de estadounidenses inocentes”.

Los fabricantes de armas, por otro lado, dijeron que los fusiles tipo AR-15 son responsables de una pequeña porción de los asesinatos con armas de fuego, y que la culpa debe atribuirse a los atacantes y no a sus armas.

“Lo que vimos en Uvalde, Buffalo y Highland Park fue maldad pura”, manifestó Marty Daniels, director general de Daniel Defense, la compañía que fabricó el arma usada en Texas. “La crueldad de los asesinos que cometieron estos actos es inconmensurable y sumamente perturbadora para mí, mi familia, mis empleados y millones de estadounidenses en todo el país”.

Sin embargo, añadió posteriormente en su testimonio ante la comisión, “creo que estos asesinatos son problemas locales que deben resolverse de manera local”.

La violencia con armas de fuego alcanzó su punto más alto en 2020, pero las estadísticas recientes indican que se ha reducido este año en muchas ciudades.

La investigación de la comisión se centró en cinco de los principales productores y concluyó que obtuvieron un total combinado de más de 1mil millones de dólares en ingresos en los últimos 10 años por la venta de fusiles semiautomáticos tipo AR-15. Las ganancias fueron publicadas en previsión de una audiencia de la comisión para examinar la publicidad y venta de armas de fuego, que han ganado notoriedad por su uso en tiroteos.

Dos de las compañías aproximadamente triplicaron sus ingresos por las armas en los últimos tres años, descubrió el panel. Daniel Defense, con sede cerca de Savannah, Georgia, elevó sus ingresos de 40 millones en 2019 a más de 120 millones el año pasado. La empresa vende armas como la que se utilizó en Uvalde a crédito y anuncia que el financiamiento se puede aprobar “en segundos”.

Salvador Ramos, acusado de la masacre en Uvalde, comenzó a comprar armas y municiones cuando cumplió los 18 años, y eventualmente gastó más de 5.000 dólares en dos fusiles tipo AR, municiones y demás equipo en los días previos a la masacre, han informado las autoridades.

En tanto, los ingresos brutos de Sturm, Ruger & Co. casi se triplicaron desde 2019, de 39 millones de dólares a 103 millones, mientras que Smith and Wesson reportó que sus ingresos por armas largas se duplicaron de 2019 a 2021. Los fabricantes de armas, dijo la comisión, no recolectan ni analizan datos de seguridad relacionados con las armas de fuego.

El aumento de ingresos se produce teniendo como trasfondo incrementos generales históricos en la venta de armas, que coincidieron con el inicio de la pandemia de coronavirus. Unas 8,5 millones de personas compraron armas por primera ocasión en 2020, dijo el representante republicano Jody Hice. Añadió que “el pueblo estadounidense tiene derecho a poseer armas”.

La audiencia coincide con los esfuerzos de los representantes demócratas para aprobar una iniciativa que prohibiría ciertas armas semiautomáticas. Es la respuesta más ambiciosa de los legisladores hasta la fecha a la oleada de tiroteos de los últimos meses.

Si bien los fusiles AR-15 no son necesariamente los principales responsables de la violencia general por armas de fuego en Estados Unidos, su diseño le permite al atacante lastimar a más personas desde una mayor distancia, dijo Kelly Sampson, directora de justicia racial de Brady, un grupo que propugna por poner fin a la violencia por armas de fuego y que suele estar a favor de las restricciones.

“Si renovamos la prohibición a las armas de asalto, eso eliminaría una pieza fundamental que les permite a los atacantes matar a más personas en menos tiempo sin tener que detenerse a cargar sus armas”, declaró.

(Con información de AP)