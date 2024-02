EU: votantes árabes protestan ante triunfo de Biden en Michigan

Ante el triunfo del presidente Joe Biden en las elecciones primarias demócratas de Michigan, votantes de origen árabe y jóvenes organizaron una protesta simbólica en las urnas contra la política del mandatario en relación con el conflicto en Gaza.

Biden acumulaba más del 80.4 por ciento de los sufragios en Michigan, la entidad con la proporción de población árabe en Estados Unidos que ha protestado a lo largo de la campaña primaria hacia la reelección del presidente ante lo que ven como un apoyo injustificado a los ataques del gobierno de Israel.

Aunque no hace diferencia para poner en duda la victoria de Biden, el total de votos del así llamado Movimiento No Comprometido acumulaba anoche unos 37 mil 300, algo significativo que Hillary Clinton, la nominada demócrata a la Presidencia en 2016, perdió ante Trump por sólo 10 mil votos.

En su reacción tras su victoria anoche, Biden evitó pronunciarse directamente en torno al Movimiento No Comprometido con su política exterior respecto a Gaza pero agradeció la participación de los habitantes de Michigan y prefirió alertar por el peligro que según él una presidencia de Donald Trump significaría.

I want to thank every Michigander who made their voice heard today. Exercising the right to vote and participating in our democracy is what makes America great.



Four years ago, it was Michigan’s diverse coalition that came together to reject Donald Trump’s MAGA extremism and…