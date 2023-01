Wes Moore será juramentado el miércoles como gobernador de Maryland, siendo la primera persona afrodescendiente en ocupar la gubernatura de esa entidad estadounidense.

Antes de la ceremonia, Moore participará en distintos eventos de reconocimiento a la historia afroamericana, incluyendo uno en honor de los esclavos que fueron traídos desde África, y uno en honor al hombre de Baltimore que se convirtió en el primer juez de raza negra en la Corte Suprema del país.

Antes de su discurso inaugural, Moore visitará el Muelle de Annapolis, uno de los puertos de la región a donde llegaban barcos con esclavos. En el muelle está el memorial a Kunta Kinte, el esclavo africano traído allí en 1767 y personaje principal del libro “Roots” de Alex Haley. Acompañado por otros líderes de la comunidad negra, Moore colocará allí una ofrenda floral.

When we reflect on Dr. Martin Luther King’s legacy, it’s not because we are looking backward. There’s no nostalgia for the past.



We reflect on Dr. King’s legacy because the principles he stood for can help us light the path to a brighter future. pic.twitter.com/Rq8D16LiW2 — Wes Moore for Maryland Governor (@iamwesmoore) January 17, 2023

Moore tomará juramento usando una Biblia que fue propiedad de Frederick Douglass, un hombre de Maryland que escapó de la esclavitud antes de convertirse en autor y abolicionista.

Al dar su discurso como el 63er gobernador de Maryland, Moore tendrá la vista de una explanada frente al Capitolio donde está una estatua del exjuez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Thurgood Marshall.

We walk in faith and lead with love.



With your prayers and your work, we can build a state where we leave no one behind. pic.twitter.com/b0DjIN64bj — Wes Moore for Maryland Governor (@iamwesmoore) January 16, 2023

Moore es la tercera persona de raza negra en ser elegido gobernador de un estado de Estados Unidos.

- Douglas Wilder fue elegido gobernador de Virginia en 1989.

- Deval Patrick en Massachusetts en 2006.

La compañera de fórmula de Moore, Aruna Miller, también hará historia. Será la primera inmigrante y la primera persona de ascendencia asiática en ocupar un cargo estatal en Maryland.

1 day.



This 7 year old could have never imagined what tomorrow would bring.



Tomorrow, she will be sworn in as Maryland's 10th lieutenant governor. pic.twitter.com/Ice55rb2Za — Aruna Miller (@arunamiller) January 17, 2023

Con información de AP.