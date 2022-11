EU y Surcorea advierten a Kim Jong Un no usar armas nucleares

Estados Unidos y Corea del Sur advirtieron a Corea del Norte que usar cualquier tipo de arma nuclear contra Seúl u otros aliados regionales resultaría en el fin del régimen de Kim Jong Un, mientras Pyongyang seguía poniendo en alerta a la península con sus pruebas de misiles, anunció el jueves.

Corea del Norte ha lanzado más de dos docenas de misiles en los últimos dos días en respuesta a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur que comenzaron el lunes. Los lanzamientos han hecho que los surcoreanos huyan a refugios y han exacerbado el nerviosismo de una población que está de luto por la muerte de más de 150 personas aplastadas en las celebraciones de Halloween.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup, emitieron una declaración conjunta en la que “condenaron enérgicamente” la movilización militar de Corea del Norte, incluidos lanzamientos de prueba de misiles balísticos, y disparos de cohetes y de artillería costera.

.@SecDef: We are committed to building on these efforts to strengthen integrated deterrence… and to ensure that this Alliance continues to bolster security and stability on the Korean Peninsula and throughout the Indo-Pacific. pic.twitter.com/nrBvhmNwNq