ESTADOS UNIDOS.- La agencia federal había informado inicialmente que el agente fronterizo había sido atacado por un grupo de migrantes armados con "objetos contundentes", sin embargo, este viernes aclaró que el grupo "se precipitó" sobre el oficial después de ignorar las órdenes de detenerse y arrojarse al suelo.

De acuerdo con Notimex, en su versión de este viernes, la CBP no menciona ya los “objetos contundentes” descritos en su declaración inicial, emitida después del tiroteo del miércoles.

Voceros de la CBP se negaron a abundar sobre los hechos y se limitaron a informar que el incidente era investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el cuerpo élite de la policía estatal de Texas, los Texas Rangers.

Tekandi Paniagua, cónsul de Guatemala en la comunidad de Del Río, Texas, confirmó este viernes a Notimex que la joven acribillada por el agente fronterizo es la guatemalteca Claudia Patricia Gómez González, de 19 años, originaria de la Aldea La Unión, en San Juan Ostuncalco, departamento de Quetzaltenango.

Marta Martínez, una testigo que vive al lado del lugar del incidente en Río Bravo, publicó un video en Facebook, en el que se ve a un agente que lleva a dos hombres detenidos a través de un terreno baldío, hacia un vehículo de la Patrulla Fronteriza.

"¿Por qué los maltratas? ¿Por qué disparaste a la chica? ¡La mataste! ¡Mataron a la niña! ¡Está muerta!", se oye decir a Martínez en español, mientras un agente no identificado de la Patrulla de Caminos de Texas se acerca y le dice: "si interfieres, serás arrestada. Te lo estoy diciendo".

Martínez le dijo a The New York Times que no escuchó ningún sonido antes del tiroteo, a pesar de que el incidente ocurrió a unos metros de distancia de su casa. La víctima parecía tener el lado izquierdo de su cara cubierto de sangre, agregó.

La patrulla fronteriza precisó que el agente que disparó tiene 15 años de servicio y que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas locales del miércoles, cuando, al responder a un informe de actividades ilegales cerca de una alcantarilla, el oficial descubrió a un grupo de migrantes indocumentados.

La Alianza de Inmigrantes de Laredo, un grupo defensor de los migrantes en el sur de Texas, dijo estar “indignada” por los hechos ocurridos e instó a “investigar exhaustivamente el caso y responsabilizar a los responsables por el uso claramente excesivo de la fuerza”.

La organización convocó a una vigilia este sábado para honrar la memoria de la víctima y exigir justicia.

También, la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) pidió “a los Texas Rangers y al FBI que realicen su investigación de manera exhaustiva y transparente".

"Exigimos que la Patrulla Fronteriza amplíe el uso de cámaras corporales para incluir a todos y cada uno de sus agentes en el campo", demandó la organización civil.