"Fue como una madre"; muere la hermana de Evo Morales por Covid-19

La Paz.- La hermana de Evo Morales murió el domingo en la madrugada por causa del COVID-19, confirmó el ex mandatario exiliado en Argentina.

“Para mí, Esther, fue como una madre”, escribió Morales en su cuenta de Twitter, al tiempo en que lamentó que por razones políticas no pudiese despedirse de su familiar.

La hermana del expresidente falleció a los 70 años en un hospital de la ciudad de Oruro, a 120 kilómetros al suroeste de La Paz.

Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. pic.twitter.com/5lc3Tu0OPi