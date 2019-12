Evo Morales ya está en Argentina como “refugiado”

Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente boliviano Evo Morales llegó hoy a Argentina en medio de un “operativo secreto” y bajo la condición de “refugiado”, confirmó el canciller argentino Felipe Solá.

Morales arribó esta mañana acompañado de cuatro exfuncionarios bolivianos para ser aceptados como “refugiados políticos”, condición que será confirmada por el Ministerio del Interior.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilados y asumirán la de refugiados”, dijo Solá al canal TN.

Voceros oficiales indicaron que el dimitido presidente se encontraba en vuelo hacia Buenos Aires y llegaría por la tarde pero lo hizo antes, confirman Infobae, Clarín y La Nación.

Morales llegó desde Cuba, donde recibió un tratamiento médico y tras una invitación del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández.

El mes pasado llegaron dos hijos de Morales y se instalaron en dos departamentos en la capital del país suramericano.

Agradecido con México

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, concluyó de manera oficial su asilo en México y decidió continuarlo a partir de ahora en Argentina, informó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Sostuve ayer conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México", escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.

Sostuve ayer conversación con Evo Morales quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 12, 2019

Tras el golpe de Estado en su contra, el líder indígena boliviano llegó a México el pasado 12 de noviembre; permaneció en el país alrededor de tres semanas, hasta su traslado a Cuba el pasado fin de semana.

Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019