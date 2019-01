Ex primera ministra insulta Trump y desata ola de reacciones

Agencia

CANADÁ.- Una ola de reacciones provocó la ex primera ministra de Canadá Kim Campbell al describir el sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un "hijo de p*ta", en un tuit que más tarde borró.

Campbell, quien fue la primera mujer en ocupar ese cargo en Canadá, realizó su comentario en respuesta a la declaración de Trump la semana pasada de que la única "red de seguridad" que tenían los trabajadores federales afectados por el cierre del Gobierno era la esperanza de un muro fronterizo que los "mantendría a salvo", publica el portal de noticias RT.

También te puede interesar: No pueden destituir a Trump por que es demasiado 'exitoso'

"Realmente es un hijo de p*ta", escribió la política canadiense, abiertamente crítica del mandatario estadounidense. Su comentario fue retuiteado 2 mil veces antes de ser eliminado, y recibió una avalancha de reacciones, tanto de partidarios como de críticos.

Kim Campbell, Canada’s disgraced former prime minister, finally deleted this tweet after doggedly defending it. Why did she take it down? Does she regret it? If so, why? pic.twitter.com/T4JjrtT0Uc