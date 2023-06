‘Exagerado y poco profesional’, China minimiza informe de EU sobre hackeo

El gobierno chino rechazó el viernes por “exagerado y poco profesional” el informe de una firma de seguridad estadounidense que atribuye a ciberpiratas vinculados con China los ataques a cientos de organismos públicos, escuelas y otros blancos en todo el mundo.

Un vocero del reiteró acusaciones de que Washington lleva a cabo ataques informáticos que la industria de ciberseguridad raras veces denuncia.

El informe de Mandiant precedió una visita a Beijing del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien busca reparar unas relaciones deterioradas por largas disputas sobre derechos humanos, seguridad y otros factores irritantes. La visita de Blinken estaba prevista para meses atrás pero fue cancelada a raíz de lo que el gobierno estadounidense llamó un globo de espionaje chino que cruzó sobre Estados Unidos.

#cyber #espionage #Barracuda #exploit #China

A Chinese state-linked cyber attacker group has launched a massive espionage campaign targeting government agencies in at least 16 countries, according to a report by Google subsidiary Mandiant. https://t.co/NfQrpNy9uq pic.twitter.com/yiKvDyOaX1