Exfuncionario de Defensa en Irán es ejecutado por ser ‘espía’

Este sábado, autoridades iraníes anunciaron la ejecución del exfuncionario de Defensa y ciudadano británico-iraní; Ali Reza Akbari; quien llegó a ocupar un alto cargo en su Ministerio de Defensa, sin embargo, fue acusado de proporcionar información al Servicio Secreto de Inteligencia británico, conocido como MI6.

La muerte de Akbari enfureció de inmediato a Gran Bretaña, que junto a Estados Unidos y otros países, ha sancionado a Teherán por su gestión de las protestas y por suministrar a Rusia los drones cargados con explosivos con los que Moscú está atacando a Ucrania.

Por lo tanto, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ante el ahorcamiento elevó aún más la tensión con Occidente en medio de las protestas que sacuden el país desde hace meses, pues el secretario de Exteriores, James Cleverly, convocó al agregado de negocios de Irán en Gran Bretaña y, por separado, advirtió que “Esto no quedará sin respuesta”.

“Este ha sido un acto cruel y cobarde, perpetrado por un régimen bárbaro que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo", afirmaron.

Exfuncionario ejecutado sin pruebas en su contra

Hay que destacar, que la República Islámica acusa de espionaje a quienes viajan al extranjero o tienen vínculos con Occidente, a menudo para utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones.

Pues sin ofrecer pruebas, de que el ejecutado proporcionara información al Servicio Secreto de Inteligencia británico, lo llevaron a la horca, donde indicaron que había recibido unas grandes sumas de dinero, la ciudadanía británica, y otras ayudas en Londres a cambio de su colaboración.

Se cree que Akbari, que dirigía un centro de estudios privados, fue detenido en 2019, pero los detalles de su caso no se conocieron hasta hace unas semanas. Los acusados de espionaje y de delitos relacionados con la seguridad nacional suelen ser juzgados a puerta cerrada y, según los grupos de derechos, no pueden elegir a sus abogados y no se les permite ver las pruebas en su contra.

Difunden video de Akbari

El servicio de la BBC en farsi hizo público el miércoles un mensaje de audio de Akbari en el que describía las torturas que sufrió.

“Utilizando métodos fisiológicos y psicológicos, quebraron mi voluntad, me condujeron a la locura y me obligaron a hacer lo que querían”, afirmaba Akbari. “A fuerza de armas y amenazas de muerte me hicieron confesar afirmaciones falsas y corruptas”

Irán no comentó las acusaciones de tortura. Por su parte, el máximo responsable de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió al país contra la “militarización” de la pena de muerte como medio para sofocar las protestas.

Autoridades resaltan, que Irán es uno de los países donde más se aplica la pena de muerte, pero no estaba claro cuándo fue la última vez que ejecutó a un alto cargo de defensa, en activo o retirado, ya que fue en 1984, que ejecutó al jefe de la Armada, el almirante Baharam Afzali, y a otros nueve militares acusados de espiar para la Unión Soviética.

