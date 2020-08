Sin reporte de población mexicana afectada tras explosión en Beirut: Ebrard

Ciudad de México.- Tras la fuerte explosión que se registró en el puerto de Beirut, Líbano, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard asegura que hasta el momento no hay reporte de población mexicana afectada por esta tragedia.

A su vez, la embajada de México en aquella región puso a disposición un número de teléfono para la población mexicana que lo requiera.

En caso de necesitarlo, se dará ayuda y orientación a través del 03 044 598.

"Fuerte explosión reportada en el puerto de Beirut hace un momento. Recuerda, si te encuentras en una situación de emergencia o requieres asistencia y protección consular, la Embajada pone a tu disposición el teléfono 03 044 598", difundió en su cuenta de Twitter el apoyo.

La embajada dio a conocer que la explosión se sintió, incluso, hasta la representación diplomática, sin que nadie resultara herido.

Una enorme explosión sacudió el martes Beirut, la capital libanesa, hecho tras el cual resultaron heridas varias personas y se registraron daños generalizados.

La explosión sacudió varias partes de la ciudad. Residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos falsos, incluso a kilómetros de distancia.

A devastating pic taken by @FaresHalabi showing the Mar Mkhayel neighborhood in Beirut after the explosion.



يا حبيبتي يا بيروت 😢@akhbar pic.twitter.com/taxStRAPhL