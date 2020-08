Sospechan que la explosión en Beirut pudo ser por negligencia (fotogalería)

Beirut.- Los investigadores iniciaron la remoción de los escombros en el puerto de Beirut el miércoles en busca de indicios sobre la causa de la gran explosión que remeció la capital libanesa. El gobierno ordenó la prisión domiciliaria de las autoridades del puerto entre conjeturas de que una de las causas pudo ser la negligencia.

La investigación trata de determinar por qué se almacenaron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia altamente explosiva utilizada en la fabricación de fertilizantes, en un depósito durante seis años y por qué nadie hizo nada al respecto.

• More than 100 people have died, 4,000+ injured

• Explosion was heard as far away as Cyprus - approx 200km (125 miles)

• Lebanese government say 2,750 tonnes of ammonium nitrate exploded



