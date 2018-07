Explosión en fábrica china mata a 19 trabajadores

Agencia

YIBIN, China.- Una explosión en un parque industrial de una provincia del suroeste de China ha causado la muerte de 19 personas y lesiones a otras 12, informó el viernes la agencia de noticias oficial Xinhua.

El estallido se registró el jueves por la tarde en la planta de Yibin Hengda Technology Co., en un parque industrial ubicado en la ciudad de Yibín, en la provincia de Sichuan.

