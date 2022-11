Explosión en Polonia cerca de la frontera con Ucrania desata alarma

En la tarde de este martes 15 de noviembre, la alarma se desató tras el presunto reporte de la caída y explosión de misiles rusos en el territorio de Polonia. Lo anterior, provocó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) verificará la información sobre el presunto ataque, que habría dejado como saldo dos personas sin vida.

De acuerdo con el gobierno francés, la OTAN está tratando de verificar los datos reportados por la agencia Associated Press citando fuentes de inteligencia.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder dijo que el Departamento de Defensa aseguró estar "al tanto" de los informes aún no confirmados de que los misiles rusos impactaron en Polonia.

Pentagon spokesman Brig. Gen. Patrick Ryder says the DoD is "aware" of unconfirmed reports that Russian missiles hit Poland: "I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports and are looking into this further." https://t.co/dC9ZhPNJeF pic.twitter.com/kYsIbxWIum