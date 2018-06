Explota hospital en Texas, por lo menos cuatro lesionados

Agencia

DALLAS, Estados Unidos.- Esta tarde se registró una explosión en un hospital de Texas que deja cuatro personas lesionadas.



De acuerdo con Notimex, al menos cuatro personas resultaron lesionadas debido a una fuerte explosión registrada la tarde de este martes en un hospital de la pequeña comunidad de Gatesville, al oeste de Waco, en Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Gatesville confirmó que a causa de la explosión se colapsó una parte del edificio del Hospital Memorial Gatesville.

De las cuatro personas lesionadas, una fue reportada de gravedad, informó la estación de televisión KWTX, de Waco.

Un testigo dijo a la estación de televisión que un generador de electricidad había explotado.

Una docena de pacientes que estaban hospitalizados en el lugar fueron evacuados y trasladados a otras instalaciones, incluyendo el hospital Goodall Witcher en la comunidad de Clifton.

En tanto, dos hospitales, el Baylor Scott y el Centro Medico White Hillcrest en Waco, situados 60 kilómetros al este del lugar, activaron sus centros de operaciones de emergencia, ante la posibilidad de recibir más lesionados, anunció en un comunicado el Baylor Scott & White.

