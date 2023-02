Expresidente de EU, Jimmy Carter recibe cuidados paliativos a sus 98 años

Este sábado el Centro Carter lanzó un comunicado en el que explicó que el expresidente estadounidense Jimmy Carter, después de una serie de breves estadías en el hospital; a sus 98 años de edad recibirá cuidados paliativos en su hogar en Plains, Georgia.

La información indicaba que el 39no presidente de Estados Unidos cuenta con todo el apoyo de su equipo médico y su familia, que “pide privacidad en este momento y agradece la preocupación mostrada por sus numerosos admiradores”, ya que decidió pasar el tiempo que le queda en casa con su familia sin una intervención médica adicional.

#BreakingNews Former US President Jimmy Carter will be receiving hospice care at home, following a series of 'short hospital stays'. #JimmyCarter #USA 📷 The Carter Center pic.twitter.com/h6UxN7KdnR

Jimmy Carter, era un gobernador de Georgia poco conocido cuando inició su carrera rumbo a la presidencia antes de las elecciones de 1976, asimismo derrotó al entonces presidente Gerald R. Ford, capitalizando su condición de forastero de Washington tras la Guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate que causó que Richard Nixon dejara el cargo en 1974.

El expresidente cumplió un mandato único y tumultuoso y fue derrotado por el republicano Ronald Reagan en 1980, una derrota aplastante que finalmente allanó el camino para sus décadas de defensa mundial de la democracia, la salud pública y los derechos humanos a través del Centro Carter.

Former President Jimmy Carter will receive hospice care following a series of short hospital stays, the Carter Center announced.



At 98, he is the oldest living U.S. president and has faced serious health challenges in recent years. https://t.co/gT5oAavPEY pic.twitter.com/Gw1OH3jTbU